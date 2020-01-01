بلدية غزة: كمية الأمطار التي هطلت حتى الآن فاقت المعدل السنوي

غزة / سما /

أكدت بلدية غزة أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة منذ بدء موسم الشتاء الحالي وحتى صباح اليوم بلغت نحو 430 ملم من المياه وتفوق عن المعدل السنوي الطبيعي وبلغتها نسبتها المئوية 105 % من المعدل السنوي العام .

وأفاد مدير عام المياه والصرف الصحي م.رمزي أهل أن البلدية تمكنت هذا العام من معالجة كافة الإشارات التي وردت إليها، وتصريف مياه الأمطار لاسيما في المناطق المنخفضة من المدينة بأقصى سرعة ممكنة .

وبين أن كمية الأمطار التي هطلت هذا العام جيدة وتساهم في تغذية الخزان الجوفي وتم تجميع كمية كبيرة منها في برك تجميع مياه الأمطار بهدف تخزينها وترشيحها والاستفادة منها في تغذية الخزان الجوفي للمدينة .

وأوضح أن طواقم لجنة الطوارئ عالجت منذ بدء المنخفض الجوي الحالي نحو 100 إشارة طفح وتم سحب 68 نقلة نحو من المياه المتجمعة في المناطق المنخفضة من شوارع المدينة، وتعزيل 15 إشارة .

وأضاف أن الجهود تركزت على المنخفضة لاسيما في منطقة الحدبة ومحيط مدرسة أم القرى في شارع 8 بحي الزيتون جنوب المدينة، حيث تم سحب المياه المتجمعة من كلا المنطقتين وفتح الشوارع .

وكانت بلدية غزة قد استبقت موسم الشتاء الحالي وقامت بحملة لتنظيف كافة مصارف مياه الأمطار في المدينة والبالغ عددها نحو 4 ألاف مصرف وكذلك تم تهيئة برك تجميع المياه وتنظيفها لاستيعاب مياه الأمطار وتوسعة بركة B7 في حي الزيتون .

كما نشرت دائرة العلاقات العامة في البلدية مواد توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنها صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) ووسائل التواصل الأخرى بهدف تعزيز الوعي لدى المواطنين وإرشادهم بكيفية التعامل في أوقات المنخفضات الجوية .