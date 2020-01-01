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غوغل تدخل تعديلات جديدة على خرائطها

الأحد 09 فبراير 2020 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تدخل تعديلات جديدة على خرائطها


وكالات / سما /

أعلنت غوغل عن إدخال ميزات مفيدة وجديدة على خدمة Goole Maps.

ومن أبرز الميزات التي أدخلت على هذه الخدمة هي ميزة "استكشف" أو Explore، والتي سيتمكن المستخدمون عبرها من العثور على المعلومات والصور للأماكن القريبة منهم، والتي يمكن أن تكون محور اهتمامهم مثل المطاعم ودور السينما وما إلى ذلك.

أما خدمة Commute التي دخلت على خرائط غوغل أيضا، فتساعد المستخدم على التنقل بسرعة وسهولة للوصول إلى الأماكن يزورها عادة، وتعرض له المعلومات التي تتعلق بالوضع المروروي وأفضل الطرق للوصول.

كما أدخلت ميزة جديدة على هذه الخدمة أيضا تدعى Saved، ويمكن للمستخدم من خلالها الاطلاع على الأماكن التي كان قد زارها المستخدمون الآخرون ووثقوا معلومات عنها على Goole Maps، إذ يتسنى لمستخدم التطبيق من خلال هذه الميزة تخطيط رحلاته وإجازاته والأماكن التي يرغب بزيارتها بشكل أفضل.

وأتاحت غوغل على خرائطها أيضا ميزة جديدة تدعى Contribute أو المساهمة، لتمكن ملايين الناس من خلالها الحصول على أحدث المستجدات والمعلومات التي تتعلق بحالة الطرق أو الازدحامات المرورية أو غيرها من البيانات المفيدة للآخرين.

أما خدمة Updates فستتيح للمستخدم الاطلاع على أحدث التوصيات التي يقدمها خبراء Goole Maps في المناطق التي يتواجد فيها، وحفظ هذه التوصيات في التطبيق.

#غوغل #خرائط

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