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"إنستغرام" تضيف ميزة تحدد للمستخدمين من يجب إلغاء متابعتهم

الأحد 09 فبراير 2020 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إنستغرام" تضيف ميزة تحدد للمستخدمين من يجب إلغاء متابعتهم


وكالات / سما /

أضافت "إنستغرام" بعض خدمات لتنظيم قائمة المستخدمين الذين تتابعهم عبر التطبيق، ما يمكن من تصنيف المتابعين وفقا للتفاعل معهم.

ويمكن من خلال هذه الميزة تصنيف المتابعين إلى صنفين، أولا أولئك الأكثر ظهورا في الصفحة الرئيسية ويتفاعلون مع قصص ومنشورات المستخدم، وثانيا من يكون التفاعل معهم قليلا، وبالتالي، فإن المستخدم سيكون قادرا على معرفة المتابعين الذين لا يهتم لمنشوراتهم بالفعل.

كما تتيح الميزة الجديدة فرز الحسابات حسب الوقت الذي بدأت فيه متابعتهم، أي من الأقدم إلى الأحدث، ويمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال زر في ملف التعريف الخاص بك على "إنستغرام".

وقال متحدث باسم الشركة في تصريح لموقع TechCrunch: "إن إنستغرام تقربك حقا من الأشخاص والأشياء التي تهمك، لكننا نعلم أنه بمرور الوقت، يمكن أن تتطور اهتماماتك وتتغير علاقاتك، لذلك نريد تسهيل إدارة الحسابات التي تتابعها على إنستغرام، حسب أفضل الاتصالات ومصالحك الحالية".

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين مع هذه الميزة الجديدة إدارة حالة المتابعة أو الإشعارات أو كتم الحسابات غير المرغوب فيها.

وتبدو هذه الخطوة ذكية من "إنستغرام" لأنها تساعد المستخدم على مشاهدة الأشياء المثيرة للاهتمام في الصفحة الرئيسية، ما قد يبقيك لوقت أكثر في تصفح التطبيق، وبالتالي ضمان استمرار تزايد إيرادات الإعلانات.

#إنستغرام #المستخدمين

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