فوز قاتل لواد النيص على الثقافي وأهلي قلقيلية يتغلب على القوات

رام الله / سما /

عاد واد النيص بفوز ثمين بنتيجة 2-1 من أمام مضيفه ثقافي طولكرم، السبت، في لقاء أقيم على ستاد جمال غانم بطولكرم، في ختام الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين.

وافتتح واد النيص النتيجة من خلال ضربة جزاء نفذها بنجاح أشرف نعمان في الدقيقة

(51)، وعدل الثقافي النتيجة بذات الطريقة من ضربة جزاء انبرى لها أدهم خويلد (71)، لكن واد النيص حسم النتيجة لصالحه في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن اللقاء بواسطة أمجد زيدان.

وبهذا الفوز رفع واد النيص رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد الثقافي عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وفي لقاء آخر، حقق أهلي قلقيلية فوزه الثاني هذا الموسم بعد تغلبه نادي القوات الفلسطينية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء أحرزهما، صالح نصر الله د(78) وعلي فرّاج د(90+2).

فوز رفع من خلاله الأهلي رصيده إلى 11 في المركز الحادي عشر، بينما بقي القوات في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

مالت الافضلية النسبية لصالح أهلي قلقيلية ، الذي اندفع مبكراً صوب مرمى القوات، فتقدم رشيد شواهنه وحاول تهيئة الكرة وقبل ان يسدد تدخل المدافع وابعدها، وتبديل اضطراري لاهلي قلقيلية اثر اصابة اللاعب ابراهيم جبارة ليحل مكانه عرفات ابو حامد"8".

واشترك في صفوف القوات موسى حلبية مكان طارق احمد ، وفي الدقيقة"19"٠ اهدر محمد المصري فرصة هدف بعد ان انفرد بالحارس هارون نزال الذي تألق في التصدي للكرة،

ومرة اخرى كاد الاهلي ان يفتتح التسجيل عبر كرة عرضية حولها صالح جمال سددها حمزة عيسى لترتطم بالعارضة "25"، وعاد مهاجم الاهلي حمزة عيسى واهدر فرصة هدف بعد ان واجه الحارس وسدد كرة بجوار القائم، لينتهي الشوط الاول بدون اهداف.

ومع بداية الشوط الثاني ، ,كاد القوات ان يفتتح التسجيل عبر رأسية محمد حسونة تصدى لها الحارس نزال، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح اهلي قلقيلية لم ينجح احمد مساعد في ترجمتها لهدف بعد ان تألق الحارس ربيع في التصدي لها٦٥.

ونجح اهلي قلقيلية من افتتاح التسجيل في الدقيقة 79 عن طريق صالح جمال اثر كرة استلمها داخل الصندوق واودعها الشباك، وفي الوقت الاضافي عاد علي فراج وانهى اللقاء لصالح فريقه الاهلي بتسجيله الهدف الثاني بعد ان استغل هجمة مرتدة ليسدد الكرة في المرمى

ادار اللقاء محمد خليل، وساعده رأفت رومه ، احمد طه، ورابعاً احمد دويدار، مقيم الحكام حسين طقاطق، ومراقب اللقاء مجدي زبيدات .