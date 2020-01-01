أبيدال: التجديد لميسي ليس سهلا

وكالات / سما /

أكد إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، صعوبة التجديد للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة النادي الكتالوني، كاشفا عن رغبة مدرب الفريق كيكي سيتين بعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى "كامب نو".



وقال أبيدال في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تعليقًا على مفاوضات التجديد مع ميسي: "السؤال يجب أن يوجه له أولًا، نحن نأمل أن يستمر، ليو قال إن برشلونة هو كل شيء بالنسبة له، وإنه يريد البقاء، وهناك شروط".



وأضاف: "نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، والتجديد له ليس بالأمر السهل".



عودة نيمار



وعلق أبيدال على رغبة كيكي سيتين، في عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الحالي، إلى ناديه السابق، مؤكدًا أن برشلونة حريص على عدم الإضرار بأنسو فاتي.



وقال المدير الرياضي لبرشلونة: "أي مدرب يريد تدريب نيمار، فهو لاعب كبير ويتمتع بمستوى رائع للغاية، لكن وجوده من الممكن أن يغطي على تألق أنسو فاتي، لذلك يجب أن نكون على دراية كافية بالأمور".

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وأوضح: "فاتي مشروع مستقبلي لبرشلونة ويجب أن نحميه ونكون حريصين على عدم الإضرار بالوقت الذي يحصل عليه مع الفريق الأول".



اختيار سيتين



رفض أبيدال التأكيد على أن عامل الخبرة هو الأكثر أهمية في التعاقد مع المديرين الفنيين، مؤكدًا أن هناك أسباب أخرى للتعاقد مع كيكي سيتين خلفًا للمدرب السابق إرنستو فالفيردي.



وتابع: "أنا لا أتفق مع موضوع الخبرة، كان لدينا مدربون ليس لديهم خبرة وفازوا بكل شيء، لذلك قبل اتخاذ القرار، كان هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها، مثل العقلية، ثقافة برشلونة والطاقم الفني".



وأتم أبيدال: "بالنسبة لي، فإن طاقمه يقوم بعمل مهم للغاية، صحيح مر وقت قصير لكنني راضٍ عنه".