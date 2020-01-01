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مانشستر يونايتد على بعد خطوات من حسم صفقة كوليبالي

الأحد 09 فبراير 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد على بعد خطوات من حسم صفقة كوليبالي


وكالات / سما /

أكدت صحيفة “الدايلي ميرور” الإنجليزي بأن مانشستر يونايتد هو الفريق الأقرب للظفر بخدمات السنغالي كاليدو كوليبالي نجم خط دفاع نابولي الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم كاليدو كوليبالي ابن 28 عاماً بالانتقال للعب في صفوف مانشستر يونايتد الصيف الماضي، ولكنه انتهى به المطاف بالاستمرار مع الفريق الجنوبي.

ويبدو أن حلم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع المدافع السنغالي المميز قد يتحقق في الصيف، خاصةً وأن اللاعب يرغب في الرحيل عن ناديه الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإنجليزي أن فرق البريميرليج “تشيلسي، وتوتنهام، وآرسنال” بجانب مانشستر يونايتد يرغبون في التعاقد مع كوليبالي، ولكن اليونايتد هو الأقرب لحسم الصفقة لصالحه.

وأكملت الصحيفة أن موسم نابولي السيئ جعل كاليدو كوليبالي يفكر في الرحيل بتواجد الفريق الجنوبي حالياً في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

وأوضحت “الدايلي ميرور” أن في حالة فشل نابولي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، فالنجم السنغالي سيرحل في الصيف وينضم لليونايتد.

ومن المقرر أن يحسم مانشستر يونايتد الصفقة بمبلغ 64 مليون استرليني، بعدما رفض نابولي مبلغ 90 مليون استرليني في الصيف الماضي.

الجدير بالذكر أن عقد كاليدو كوليبالي سينتهي مع نابولي صيف عام 2023، وشارك هذا الموسم حتى الآن المدافع السنغالي مع فريقه الجنوبي 20 مباراة.

#مانشستر يونايتد #كوليبالي

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