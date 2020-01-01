وكيل كوتينيو يعرضه على يوفنتوس وباريس سان جيرمان

وكالات / سما /

يسيطر الغموض على مستقبل البرازيلي كوتينيو، صانع ألعاب نادي برشلونة والمعار لصفوف نادي بايرن ميونخ.

وينتهي عقد إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، ولدى النادي الألماني خيار شراء اللاعب مقابل 120 مليون يورو.

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانيا، أنه من المحتمل عودة كوتينيو إلى برشلونة بنهاية الموسم الجاري مع نهاية عقد إعارته إلى بايرن ميونخ الذي لا ينوي تفعيل خيار الشراء ودفع 120 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن وكيل كوتينيو سيعرض خدمات لاعبه إلى أحد أندية يوفنتوس الأيطالي أو باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد نهاية الموسم الجاري.

ولعب كوتينيو 18 مباراة مع بايرن ميونخ في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، سجل 6 أهداف وصنع مثلهم.