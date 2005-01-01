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رونالدو يحقق رقما تاريخيا مع يوفنتوس

الأحد 09 فبراير 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يحقق رقما تاريخيا مع يوفنتوس


وكالات / سما /

دخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخ برقم قياسي جديد مع فريقه يوفنتوس بتسجيله هدفا في مرمى مضيفه هيلاس فيرونا اليوم السبت، وذلك في الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وهز رونالدو "صاروخ ماديرا" بذلك شباك خصومه للمباراة العاشرة على التوالي، ليصبح أول لاعب بقميص "البيانكونيري" يحقق هذا الإنجاز محطما الرقم القياسي للمهاجم الدولي الفرنسي السابق دافيد تريزيغيه، الذي سجل في 9 مباريات متتالية في ديسمبر 2005.

ورفع الدون البرتغالي رصيده إلى 20 هدفا، في الموسم الحالي "للكالتشيو"، سجلها في 20 مباراة، ويحتل المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري بفارق 5 أهداف خلف المتصدر شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

كما وصل رونالدو إلى هدفه رقم 51 بقميص "البيانكونيري" في جميع المسابقات، منذ انضمامه ليوفنتوس في صيف عام 2018، قادما من ريال مدريد. 

وأصبح رونالدو على بعد مباراتين فقط ليحطم الرقم القياسي للدوري الإيطالي، الذي يحمله مهاجم فيورنتينا السابق الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا، بتسجيله في 11 مباراة متتالية في عام 1994.

#كريستيانو رونالدو #يوفنتوس

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