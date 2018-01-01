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هل سيغادر "فان دايك" ليفربول"

الأحد 09 فبراير 2020 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل سيغادر "فان دايك" ليفربول"


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، عن موقف الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، من الرحيل عن آنفيلد، في ظل اهتمام يوفنتوس بالحصول على خدماته.

وزعمت تقارير إيطالية أن يوفنتوس يستعد لعرض 150 مليون جنيه إسترليني لضم فان دايك في الصيف.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن فان دايك يفضل الاستمرار مع ليفربول وعدم الرحيل.

ويعود ذلك إلى التألق الكبير الذي يعيشه المدافع الهولندي مع الريدز، في فترة تاريخية للنادي الإنجليزي، والذي عاد لتحقيق الألقاب، وبات قريبًا من استعادة الدوري الإنجليزي بعد 30 عامًا من الغياب.

وانضم فان دايك إلى ليفربول في 2018، قادمًا من ساوثهامبتون مقابل 76.19 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ ذلك الحين، شارك فان دايك مع ليفربول في 106 مباريات بجميع المسابقات، وسجل 11 هدفًا وصنع 5 أخرى.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.

#فان دايك #ليفربول

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