  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤول: الرئيس عباس "قلق" من عدم سماح إسرائيل له بالرجوع إلى الضفة إذا زار غزة

الأحد 09 فبراير 2020 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول: الرئيس عباس "قلق" من عدم سماح إسرائيل له بالرجوع إلى الضفة إذا زار غزة


القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول في السلطة الفلسطينية في رام الله يوم السبت، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد زيارة قطاع غزة، لكنه "قلق" من أن إسرائيل قد لا تسمح له بالعودة إلى الضفة الغربية.

وأضاف المسؤول لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الرئيس عباس عبر عن رغبته في زيارة قطاع غزة لإجراء محادثات مع قادة "حماس"، حول سبل إنهاء الخلاف مع حركة "فتح" في أعقاب الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفقًا للمسؤول، يعتقد عباس أن إنهاء الخلاف بين "حماس" و"فتح" وتحقيق "الوحدة الوطنية"، سيكون استجابة مناسبة لـ "مؤامرة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية".

وعبَّر المسؤول عن قلق الرئيس عباس من أن إسرائيل لن تسمح له بالعودة إلى رام الله، إذا زار قطاع غزة، إذ قال: "لن يقدم الرئيس عباس على مثل هذه الخطوة إلا إذا تلقى تأكيدات من مختلف الأطراف الدولية بأن إسرائيل ستسمح له بالعودة إلى رام الله".


الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل تهريب الصواريخ لغزة وتطويرها وعمليات تجريبها وإطلاقها

"التربية والتعليم" توضح طبيعة دوام المدارس غداً في الضفة وغزة

كاتب إسرائيلي : روسيا تتعلم من حماس فن التفاوض

فتوح يتحدث عن سبب زيارة غزة ويؤكد طلبنا من حماس أن يكون هناك لقاء بيننا وننتظر جوابهم

هآرتس: عملية عسكرية في غزة خطرها أكبر من فوائدها المتوقعة.. ونتنياهو يتجاهل الوضع بالقطاع!

الوفد المصري يصل غزة هذا الاسبوع.. قناة عبرية: البالونات المتفجرة تجبر الوسطاء بالتدخل

ما علاقة غزة؟.. هآرتس: لهذا السبب.. لقاء البرهان بنتنياهو إنجاز سياسي كبير

الأخبار الرئيسية

20200209092436

مجلس الأمن : شطب إدانة "صفقة القرن" والتراجع عن المؤتمر الدولي

جنرالات إسرائيليون يحذرون من اشتعال الضفة ردا على صفقة القرن

الاحتلال يبدأ تنفيذ قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

الرئاسة الفلسطينية لـ"نتنياهو": خارطة فلسطين على حدود 67 والقدس الشرقية هي الوحيدة التي نعترف بها

نتنياهو يعلن عن بدء تحضير خرائط ضم المستوطنات والاغوار مع الإدارة الأميركية.. وحسين الشيخ يعقب