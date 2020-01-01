مسؤول: الرئيس عباس "قلق" من عدم سماح إسرائيل له بالرجوع إلى الضفة إذا زار غزة

القدس المحتلة / سما /

قال مسؤول في السلطة الفلسطينية في رام الله يوم السبت، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد زيارة قطاع غزة، لكنه "قلق" من أن إسرائيل قد لا تسمح له بالعودة إلى الضفة الغربية.

وأضاف المسؤول لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الرئيس عباس عبر عن رغبته في زيارة قطاع غزة لإجراء محادثات مع قادة "حماس"، حول سبل إنهاء الخلاف مع حركة "فتح" في أعقاب الكشف عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفقًا للمسؤول، يعتقد عباس أن إنهاء الخلاف بين "حماس" و"فتح" وتحقيق "الوحدة الوطنية"، سيكون استجابة مناسبة لـ "مؤامرة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية".

وعبَّر المسؤول عن قلق الرئيس عباس من أن إسرائيل لن تسمح له بالعودة إلى رام الله، إذا زار قطاع غزة، إذ قال: "لن يقدم الرئيس عباس على مثل هذه الخطوة إلا إذا تلقى تأكيدات من مختلف الأطراف الدولية بأن إسرائيل ستسمح له بالعودة إلى رام الله".