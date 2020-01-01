الاحتلال يسمح بدفن جثمان منفذ عملية باب الأسباط

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واللا العبري، صباح اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية سمحت بدفن جثمان شادي البنا (45 عامًا) من حيفا والذي استشهد يوم الخميس الماضي، برصاص أفراد الشرطة عند باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس

وبحسب الموقع، فإنه سيتم تشييع جثمانه ضمن قيود محددة، مشيرًا إلى أنه ستتم الجنازة في المقبرة الإسلامية في حيفا.

وكان أصيب شرطي إسرائيلي في الهجوم الذي نفذه البنا باستخدام مسدس، قبل أن يطلق أفراد القوة النار تجاهه ما أدى لاستشهاده.

وبعد ساعات كشف عن هوية المنفذ الذي تبين أنه البنا، وهو من سكان حيفا، ما شكل مفاجأة كبيرة لأجهزة أمن الاحتلال، وكذلك لعائلته.

وتبين أن المنفذ اعتنق الإسلام حديثًا. فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شقيقه الذي يعمل معه في محل لبيع الورود، وحققت معه قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق.