  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يسمح بدفن جثمان منفذ عملية باب الأسباط

الأحد 09 فبراير 2020 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسمح بدفن جثمان منفذ عملية باب الأسباط


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واللا العبري، صباح اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية سمحت بدفن جثمان شادي البنا (45 عامًا) من حيفا والذي استشهد يوم الخميس الماضي، برصاص أفراد الشرطة عند باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس

وبحسب الموقع، فإنه سيتم تشييع جثمانه ضمن قيود محددة، مشيرًا إلى أنه ستتم الجنازة في المقبرة الإسلامية في حيفا.

وكان أصيب شرطي إسرائيلي في الهجوم الذي نفذه البنا باستخدام مسدس، قبل أن يطلق أفراد القوة النار تجاهه ما أدى لاستشهاده.

وبعد ساعات كشف عن هوية المنفذ الذي تبين أنه البنا، وهو من سكان حيفا، ما شكل مفاجأة كبيرة لأجهزة أمن الاحتلال، وكذلك لعائلته.

وتبين أن المنفذ اعتنق الإسلام حديثًا. فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شقيقه الذي يعمل معه في محل لبيع الورود، وحققت معه قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق.


الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل تهريب الصواريخ لغزة وتطويرها وعمليات تجريبها وإطلاقها

"التربية والتعليم" توضح طبيعة دوام المدارس غداً في الضفة وغزة

كاتب إسرائيلي : روسيا تتعلم من حماس فن التفاوض

فتوح يتحدث عن سبب زيارة غزة ويؤكد طلبنا من حماس أن يكون هناك لقاء بيننا وننتظر جوابهم

هآرتس: عملية عسكرية في غزة خطرها أكبر من فوائدها المتوقعة.. ونتنياهو يتجاهل الوضع بالقطاع!

الوفد المصري يصل غزة هذا الاسبوع.. قناة عبرية: البالونات المتفجرة تجبر الوسطاء بالتدخل

ما علاقة غزة؟.. هآرتس: لهذا السبب.. لقاء البرهان بنتنياهو إنجاز سياسي كبير

الأخبار الرئيسية

مسؤول: الرئيس عباس "قلق" من عدم سماح إسرائيل له بالرجوع إلى الضفة إذا زار غزة

20200209092436

مجلس الأمن : شطب إدانة "صفقة القرن" والتراجع عن المؤتمر الدولي

جنرالات إسرائيليون يحذرون من اشتعال الضفة ردا على صفقة القرن

الاحتلال يبدأ تنفيذ قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

الرئاسة الفلسطينية لـ"نتنياهو": خارطة فلسطين على حدود 67 والقدس الشرقية هي الوحيدة التي نعترف بها