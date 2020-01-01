  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الديمقراطية والقيادة العامة بغزة يبحثان آليات مجابهة "رؤية ترامب"

الأحد 09 فبراير 2020 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

عقدت لجنة العلاقات الوطنية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة لقاءاً مع الرفاق في الجبهة الشعبية القيادة العامة بمدينة غزة.

وبحث الطرفان الأوضاع الفلسطينية برمتها والمستجدات السياسية وتداعيات رؤية ترامب على القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية.

وأكدا على الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوحيد الموقف الوطني لمواجهة المخططات والمشاريع الأميركية وفي مقدمتها رؤية ترامب .

وشدد الطرفان على تعزيز أواصر العلاقة بينهما، والاتفاق على وضع آلية عمل تضمن الاستمرار والتواصل بينهما في كل البرامج والفعاليات الوطنية، وفي خدمة القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية وحضورها الدولي.

وفي ختام اللقاء، وجهت لجنة العلاقات الوطنية الدعوة للرفاق في الجبهة الشعبية القيادة العامة للحضور والمشاركة في فعاليات الذكرى الـ(51) لانطلاقة الجبهة الديمقراطية، والتي ستتوج بمسيرة جماهيرية بغزة في 22 شباط (فبراير) القادم

#الجبهة الديمقراطية

الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل تهريب الصواريخ لغزة وتطويرها وعمليات تجريبها وإطلاقها

"التربية والتعليم" توضح طبيعة دوام المدارس غداً في الضفة وغزة

كاتب إسرائيلي : روسيا تتعلم من حماس فن التفاوض

فتوح يتحدث عن سبب زيارة غزة ويؤكد طلبنا من حماس أن يكون هناك لقاء بيننا وننتظر جوابهم

هآرتس: عملية عسكرية في غزة خطرها أكبر من فوائدها المتوقعة.. ونتنياهو يتجاهل الوضع بالقطاع!

الوفد المصري يصل غزة هذا الاسبوع.. قناة عبرية: البالونات المتفجرة تجبر الوسطاء بالتدخل

ما علاقة غزة؟.. هآرتس: لهذا السبب.. لقاء البرهان بنتنياهو إنجاز سياسي كبير

الأخبار الرئيسية

مسؤول: الرئيس عباس "قلق" من عدم سماح إسرائيل له بالرجوع إلى الضفة إذا زار غزة

20200209092436

مجلس الأمن : شطب إدانة "صفقة القرن" والتراجع عن المؤتمر الدولي

جنرالات إسرائيليون يحذرون من اشتعال الضفة ردا على صفقة القرن

الاحتلال يبدأ تنفيذ قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

الرئاسة الفلسطينية لـ"نتنياهو": خارطة فلسطين على حدود 67 والقدس الشرقية هي الوحيدة التي نعترف بها