الديمقراطية والقيادة العامة بغزة يبحثان آليات مجابهة "رؤية ترامب"

غزة / سما /

عقدت لجنة العلاقات الوطنية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة لقاءاً مع الرفاق في الجبهة الشعبية القيادة العامة بمدينة غزة.

وبحث الطرفان الأوضاع الفلسطينية برمتها والمستجدات السياسية وتداعيات رؤية ترامب على القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية.

وأكدا على الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوحيد الموقف الوطني لمواجهة المخططات والمشاريع الأميركية وفي مقدمتها رؤية ترامب .

وشدد الطرفان على تعزيز أواصر العلاقة بينهما، والاتفاق على وضع آلية عمل تضمن الاستمرار والتواصل بينهما في كل البرامج والفعاليات الوطنية، وفي خدمة القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية وحضورها الدولي.

وفي ختام اللقاء، وجهت لجنة العلاقات الوطنية الدعوة للرفاق في الجبهة الشعبية القيادة العامة للحضور والمشاركة في فعاليات الذكرى الـ(51) لانطلاقة الجبهة الديمقراطية، والتي ستتوج بمسيرة جماهيرية بغزة في 22 شباط (فبراير) القادم