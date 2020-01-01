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محامون سيقدمون دعاوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

الأحد 09 فبراير 2020 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محامون سيقدمون دعاوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية


رام الله / سما /

ذكرت قناة 13 العبرية، الليلة الماضية، أن محامون فلسطينيون، سيقدمون خلال الأسابيع المقبلة، دعاوى قضائية ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية.

وبحسب القناة، فإن مجموعة من المحامين من جميع أنحاء العالم سيدعمون المحامون الفلسطينيون في الدعاوى التي ستقدم.

وأشارت إلى أن من بعض القضايا التي ستقدم ضد إسرائيل، تتضمن اتهامها بالتنسيق مع الإدارة الأميركية بمخالفة قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية بشأن المستوطنات وضمها للسيادة الإسرائيلية ضمن ما عرف بخطة السلام "صفقة القرن".

وتعتبر القرارات الأممية، المستوطنات بأنها غير شرعية، وأنها مقامة على أراضٍ محتلة.

واعتبرت القناة، هذه الخطوة جزء من "انتفاضة سياسية" يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد خطة صفقة القرن. مشيرةً إلى أنه سيعرض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل خطة سلام بديلة تمنح الفلسطينيين حق إقامة دولتهم على حدود 1967.


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