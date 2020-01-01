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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم فتى من بيت أمر

الأحد 09 فبراير 2020 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين بيهم فتى، واعتدت على مواطنة خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقتي الظهر وصافا، واقتحمت منازل المواطنين، وعبثت في محتوياتها، واعتقلت الفتى مؤمن حسن محمود الطيط (16 عاما)، والمحرر سيف كساب علي أبو ديه (24 عاما)، والمحرر عبد ناصر عبد الحميد أبو مارية (22 عاما)، والمحرر حسان آدم سالم اخليل (21 عاما)، ونقلتهم لمركز عتصيون الاحتلالي شمال الخليل.

وأضاف عوض ان قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطنة آلاء اخليل زوجة المعتقل أبو دية خلال عملية اعتقاله أثناء محاولتها الدفاع عن زوجها لحظة اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح خلال اعتقاله.

#الاحتلال

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