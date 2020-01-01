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"إسرائيل" تكشف النقاب عن أخطر طائرتها بدون طيار

الأحد 09 فبراير 2020 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تكشف النقاب عن أخطر طائرتها بدون طيار


القدس المحتلة / سما /

نشر موقع "janes" الأمريكي تقرير للكاتب يعقوب لابين، وتحدث فيه عن أن "إسرائيل" كشفت النقاب مؤخراً عن تطوير طائرة بدون طيار من طراز "Heron MK II".

وأعلنت شركة "Israel Aerospace Industries (IAI)" عن تطوير نسخة محسنة من طائراتها الحربية طويلة المدى بدون طيار من طراز "Heron MK II" في 29 يناير الماضي، قائلة أنها ستعرض خلال معرض سنغافورا للطيران في فبراير.

صرح آفي بليسر نائب رئيس التسويق في مجموعة الطائرات الحربية التابعة لشركة IAI، بأن الطائرة "Heron MK II" لها هيكل أوسع ومحرك جديد يزيد معدل الارتفاع عن النسخة السابقة بمعدل 50%، كما أن سرعتها القصوى تترواحد من 220-260كم/الساعة.

يضيف الموقع العسكري أن الوزن الأقصى للاقلاع يصل إلى 1350كغم، مع حمولة  تتراوح من 470-1200كغم.

يشير بليسر إلى أن الجسم الأكبر للطائرة يتيح لها القدرة على حمل  أنواع مختلفة من الأسلحة ووسائل الاستشعار والرادارات الخاصة بالرصد والمراقبة العسكرية. مؤكداً أن من أهم ما يميز تلك الطائرة أنها تحمل رادار "SAR" وأجهزة استشعار كهروضوئية، وأجهزة استشعار إشارة الكترونية، وأجهزة سونار للكشف عن الغواصات.

 وشدد بليسر على أن طائرة "Heron MK II" مزودة بنظام أتمتة، بما في ذلك القدرة على الهبوط والاقلاع في ممرات هبوط عسكرية تقليدية، حتى إذا كانت تلك الممرات خارج قواعد انطلاقها، وهو ما يعني مرونة كبيرة في تنفيذ المهام العسكرية.


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