  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الاحتلال يبدأ تنفيذ قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

الأحد 09 فبراير 2020 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبدأ تنفيذ قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم


رام الله / سما /

بدأت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى دول العالم عبر الأردن.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن مكتب منسق الأعمال الحكومية الإسرائيلية في المناطق، أبلغ مكتب الجمارك الفلسطيني أمس السبت بهذا القرار، ومنع تصدير أي منتجات زراعية بدءًا من اليوم الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سيفاقم من الوضع الاقتصادي للفلسطينيين. مشيرةً إلى أن القرار يشمل التمور وزيت الزيتون.

واتخذ نفتالي بينيت وزير الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي قرارًا بمنع استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، كرد "عقابي" على قضية امتناع السلطة الفلسطينية استيراد العجول ما كبد أصحاب المزارع الإسرائيلية خسائر فادحة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت من جانبها وقف استيراد المنتجات الزراعية وعصائر الفاكهة والمياه المعدنية من جانب الاحتلال.

وأرجعت يوم الجمعة الماضي، قوات الاحتلال عن عدد من الحواجز، شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية كانت ستصدر لدول العالم. بحسب ما أفادت وزارة الاقتصاد الوطني.

يذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار سلعية مرصودة.


الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل تهريب الصواريخ لغزة وتطويرها وعمليات تجريبها وإطلاقها

"التربية والتعليم" توضح طبيعة دوام المدارس غداً في الضفة وغزة

كاتب إسرائيلي : روسيا تتعلم من حماس فن التفاوض

"عرس للشواذ" في موريتانيا يثير جدلا .. والسلطات تتدخل! (فيديو)

هآرتس: عملية عسكرية في غزة خطرها أكبر من فوائدها المتوقعة.. ونتنياهو يتجاهل الوضع بالقطاع!

بسبب مشروع "صفقة القرن".. تونس تعفي مندوبها من مهامه بمجلس الأمن

البرهان : استخرت الله قبل لقاء نتنياهو ولم أشعر بالرهبة عند مصافحته و تناولنا الطعام معًا

الأخبار الرئيسية

الرئاسة الفلسطينية لـ"نتنياهو": خارطة فلسطين على حدود 67 والقدس الشرقية هي الوحيدة التي نعترف بها

نتنياهو يعلن عن بدء تحضير خرائط ضم المستوطنات والاغوار مع الإدارة الأميركية.. وحسين الشيخ يعقب

اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف.. والاحتلال يقصف هدفا شمال القطاع

فتوح

فتوح يتحدث عن سبب زيارة غزة ويؤكد طلبنا من حماس أن يكون هناك لقاء بيننا وننتظر جوابهم

3

تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل تهريب الصواريخ لغزة وتطويرها وعمليات تجريبها وإطلاقها