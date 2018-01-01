الاحتلال يبدأ تنفيذ قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى العالم

رام الله / سما /

بدأت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى دول العالم عبر الأردن.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن مكتب منسق الأعمال الحكومية الإسرائيلية في المناطق، أبلغ مكتب الجمارك الفلسطيني أمس السبت بهذا القرار، ومنع تصدير أي منتجات زراعية بدءًا من اليوم الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سيفاقم من الوضع الاقتصادي للفلسطينيين. مشيرةً إلى أن القرار يشمل التمور وزيت الزيتون.

واتخذ نفتالي بينيت وزير الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي قرارًا بمنع استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، كرد "عقابي" على قضية امتناع السلطة الفلسطينية استيراد العجول ما كبد أصحاب المزارع الإسرائيلية خسائر فادحة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت من جانبها وقف استيراد المنتجات الزراعية وعصائر الفاكهة والمياه المعدنية من جانب الاحتلال.

وأرجعت يوم الجمعة الماضي، قوات الاحتلال عن عدد من الحواجز، شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية كانت ستصدر لدول العالم. بحسب ما أفادت وزارة الاقتصاد الوطني.

يذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار سلعية مرصودة.