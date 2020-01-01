الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالخليل ويقتحم عدة مناطق

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد، 4 مواطنين فلسطينيين، من سكان محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت 4 من المواطنين بينهم فتى.

ووفقًا لذات المصادر، فإن جميع المعتقلين هم أسرى محررون، كانوا قد اعتقلوا على فترات سابقة لدى الاحتلال.

والمعتقلين الأربعة هم: حسان آدم اخليل، وكساب أبو دية، وعبد الناصر أبو مارية، والفتى مؤمن الطيط.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال عدد من القرى والبلدات في مختلف أنحاء مناطق الضفة الغربية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أخرى.