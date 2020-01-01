اجواء شديدة البرودة وزخات خفيفة من الثلج اليوم وغداً

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن يطرأ اليوم الأحد انخفاض على درجات الحرارة، ويكون غائماً، وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار وزخات خفيفة من الثلج فوق القمم الجبلية أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وخلال ساعات الليل يحذر من حدوث الانجماد.

وفي يوم غد الاثنين يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، كما تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات خفيفة من الثلج فوق القمم الجبلية، ويحتمل تراكمها بشكل طفيف فوق قمم جنوب الضفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وخلال ساعات الليل يحذر من تشكل الانجماد.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة، وخلال ساعات المساء والليل تسقط الأمطار فوق المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الامطار خلال ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الخميس يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحذر الراصد الجوي من:

1-خطر حدوث الانجماد

2-خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تشكل الانجماد وتساقط الثلوج الخفيفة فوق القمم العالية