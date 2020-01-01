الملايين في أذربيجان ينتخبون برلمانا جديدا للبلاد

باكو/ وكالات/

باكو – أذربيجان في 8 فبراير 2020 : تنطلق صباح غد الانتخابات البرلمانية في أذربيجان لانتخاب برلمان جديد للبلاد . وقال السيد مظاهر بناخوف رئيس اللجنة العليا المركزية للانتخابات في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في العاصمة باكو ان

ملايين المواطنين سوف يتوجهون الى مراكز الاقتراع غدا الاحد للمشاركة في هذا الاستحقاق النيابي .

وتهدف هذه الانتخابات حسب رئيس اللجنة العليا , لاختيار 125 نائباً لشغل مقاعد المجلس الوطني للبلاد التي تنتهج منذ استقلالها في 18 أكتوبر عام 1991، خاصة بعد تولى الزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف رئاسة الجمهورية وتبنيه سياسة الإصلاحات الديمقراطية والسياسية التي يواصلها الرئيس الحالى إلهام علييف،

وفي إطار متابعة تلك الإصلاحات، أصدر علييف في تاريخ 5 ديسمبر عام 2019 مرسوما يقضي بحل الدورة الخامسة للمجلس الوطني وتحديد 9 فبراير 2020 يومَ الانتخابات التشريعية المبكرة.

واكدت لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان وصول عدد المتقدمين بمن فيهم أعضاء الأحزاب السياسية ومنها الحزب الحاكم "أذربيجان الجديدة"، بترشيحاتهم ما يفوق 2500 شخص، علما بأن المجلس الوطني يتكون من 125 مقعدا.

واستمرت الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية التي تقدمت بمرشحيها إلى الانتخابات البرلمانية وكتل حزبية ومندوبين سياسيين ومفوضين للمرشحين المسجلين لدى اللجنة المركزية للانتخابات التي انطلقت في 17 يناير الماضي حتى 8 فبراير الحالي ، وذلك وفقا لخطة الفعاليات المصدق عليها من جانب اللجنة المركزية.

وأوضح رئيس اللجنة المركزية للانتخابات أن عدد المراقبين المسجلين لمراقبة الانتخابات يبلغ حوالي 1630 مراقبا محليا ونحو 70 مراقبا أجنبيا، مفيدا أن بعثات تابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة قد بدأت عملها فى مراقبة الانتخابات وأن مراقبين عن برلمانات إيطاليا والتشيك وليتوانيا حصلوا على اعتماد بجانب مراقبين من اللجنة المركزية المولدوفية للانتخابات.

ويرى المراقبون ان هناك اهتماما كبيرا لدى الشعب الاذري لانتخاب برلمان جديد في الانتخابات المبكرة التي تجري بعد قرار الرئيس إلهام علييف حل البرلمان والدعوة لبرلمان جديد

من جهة أخرى أكد حكمت حاجييف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الأذربيجانية

أن كل المرشحين حصلوا على فرص متساوية وعقدوا اجتماعاتهم وسط الجماهير وخاصة حزب أذربيجان الجديدة مؤكدا على أن البرلمان القادم سيعبر خير تعبير عن أطياف المجتمع الأذربيجاني وخاصة الشباب التي توليها القيادة كل اهتمام لأن الأجيال القادمة هي التي ستحمل المسؤلية في دفع التنمية والتقدم والإصلاح.

وحول التعاون مع دول الخليج أكد حاجييف أن هناك دفعة للعلاقات بين أذربيجان ودول الخليج في كافة المجالات وخاصة في الاستثمار الخليجي في أذربيجان والتبادل التجاري وخاصة في المجال الزراعي وأن السياحة قدمت دفعة كبيرة بزيارة أكثر من مائة ألف سائح خليجي لاذربيجان العام الماضي.