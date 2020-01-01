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تقييم إسرائيلي: إطلاق النار قرب رام الله كان هدفه سيارات للمستوطنين

السبت 08 فبراير 2020 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقييم إسرائيلي: إطلاق النار قرب رام الله كان هدفه سيارات للمستوطنين


القدس المحتلة / سما /

 أظهر تقييمٌ لجيش الاحتلال، مساء السبت، أن الهجوم الذي استهدف جنوداً إسرائيليين قرب رام الله، وأدى إلى إصابة أحدهم يوم الخميس الماضي، كان بالأساس هدفه إطلاق النار تجاه مركبات للمستوطنين.

وبحسب قناة "ريشت كان" العبرية، فإن الهجوم كان بمثابة كمين على الطريق لإطلاق نار تجاه مركبات للمستوطنين كانت ستمر بالمنطقة.

وأشار التقييم إلى أن وجود اثنين من الجنود الذين تواجدوا لتأمين المحور غيّر من خطة منفذ الهجوم، وقرر إطلاق النار تجاههم.

وترجح المصادر العسكرية أن يكون الهجوم نُفذ من فلسطيني واحد، أو قد يكون ساعده شخص ثانٍ.

#تقييم #اطلاق نار #رام الله #مستوطنون #الجيش الإسرائيلي

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