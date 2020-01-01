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الرئيس يستقبل وزير الخارجية المغربي

السبت 08 فبراير 2020 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل وزير الخارجية المغربي


رام الله / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مقر اقامته بالعاصمة الأردنية عمان، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.  

وحمل الوزير بوريطة، رسالة من الملك محمد السادس، الى أخيه الرئيس محمود عباس، تتعلق بآخر التطورات والمستجدات، والتأكيد على موقف المملكة المغربية الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وبدوره، ثمن سيادة الرئيس محمود عباس، الدور الذي تلعبه المغرب الشقيق بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني لينال حريته واستقلاله، مؤكدا على متانة العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي.

#الرئيس عباس #ملك المغرب #محمد السادس #رام الله

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