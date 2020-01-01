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قيادي بفتح: السلطة قد تنهار ولكن فتح والتنظيمات "عمرها ما بتنهار"

السبت 08 فبراير 2020 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بفتح: السلطة قد تنهار ولكن فتح والتنظيمات "عمرها ما بتنهار"


بيت لحم / سما /

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام على ضرورة التماسك الداخلي في ظل الهجمة الشرسة من الإدارة الأمريكية ومنظومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وأشاد اللحام خلال اللقاء الذي عقد ظهر اليوم في مقر اقليم فتح ببيت لحم بمواقف الرئيس أبو مازن، مذكرا أن دول وامبراطوريات انهارت امام العنجهية الامريكية الا أن الرئيس والقيادة الفلسطينية تتسلح بإرادة شعب عظيم يبدأ حكاية الصمود والمقارعة حتى من نقطة المستحيل.

وأضاف اللحام أن مشروع السلطة الفلسطينية مهم كونه يعبر ويمثل الكيان الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، وهذا ما يعمل نتنياهو وترامب على الغائه، وقد نصل إلى مرحلة انهيار هذا المشروع وانهيار الحكومة دون أي امكانية لانهيار الفكرة المنبثقة من التنظيمات، وفي مقدمتها حركة فتح التي وإن ماتت مليون سلطة ومليون حكومة لن تموت فتح بل ستبتدع الوسائل الكفيلة لديمومة المواجهة مع هذا الاحتلال حتى دحره واقامة الدولة الفلسطينية.

وكان الاجتماع الذي عقد في مقر الاقليم وبإدارة امين السر محمد المصري ضم اعضاء الاقليم وامناء سر المناطق التنظيمية والمكاتب الحركية وممثلي الشبيبة الطلابية، ناقش الواقع السياسي وكذلك وضع برنامج استنهاضي لكافة المستويات التنظيمية يتلائم مع المرحلة المشحونة بالمواجهة مع الاحتلال.

#فتج #محمد اللحام #السلطة الفلسطينية #صفقة القرن #ترامب #نتنياهو #الرئيس عباس #انهيار السلطة #الفصائل الفلسطينية

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