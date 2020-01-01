أبو يوسف: "الجبهة" ستكون في مقدمة أبناء شعبنا لإفشال "صفقة القرن"

جنين / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن "الجبهة ستكون في مقدمة أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم صانع المعجزات لافشال ما يسمى (صفقة القرن) والتي تتنكر لأبسط حقوق ومتطلبات شعبنا الذي لازال يناضل من اجل الحرية والعدالة والاستقلال" .

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته قيادة جبهة التحرير الفلسطينية في محافظة جنين مساء اليوم السبت، بحضور عضو اللجنة المركزية للجبهة نظام الشولي، والعشرات من كوادرها في المحافظة .

وأضاف أبو يوسف، أن جنين تحظى باهتمام بالغ لدى قيادة الجبهة، والتي دفعت مع أبناء شعبنا من أجل هذا الاستحقاق آلاف الشهداء الأبطال، وكان آخرهم يوم أمس شهيد قفين.

واستنكر أبو يوسف، الجرائم البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال والبطش في الخليل وجنين وطولكرم، واشاد بالهبة الشعبية التي انطلقت بعد لحظات من اعلان ترمب – نتنياهو، عن ما يسمى بـ"صفقة القرن"، مؤكدا أن الجبهة بكافة منظماتها الشعبية في الداخل والشتات تدعم الرئيس "أبو مازن" في كافة القضايا التي طرحها لمواجهة التحديات القادمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها صفقة القرن المشؤومة .

وعلى صعيد الوضع التنظيمي، اكد أبو يوسف أن جنين نموذج في العمل التنظيمي ويجب الحفاظ على هذا الإرث النضالي.

وتوجه المجتمعون من كوادر الجبهة عقب اجتماعهم التنظيمي الى بيت عزاء الشهيد يزن أبو طبيخ في مخيم جنين، حيث استنكر أبو يوسف في كلمة له في بيت العزاء، جريمة اعدام الشاب أبو طبيخ في جنين، وقدم التعازي لذويه ورفاقه ومحبيه.