اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف.. والاحتلال يقصف هدفا شمال القطاع

القدس المحتلة / سما /

قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، هدفا في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت نقطة رصد للضبط الميداني شرق بيت حانون شمال قطاع غزة بعدد من القذائف.

فيما ذكر موقع حدشوت بتاخون سدي، أن دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت قبل قليل هدفا في شمال قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية في وقت سابق.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء السبت، بأنه تم رصد اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية في الغلاف.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، "قبل قليل تم تحديد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات، ونتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الدخلية في منطقة مفتوحة فقط".

في السياق، ذكرت مصادر عبرية، أن القذيفة الصاروخية سقطت في منطقة مفتوحة قريبة من السياج الفاصل في كيبوتس إيرز، دون وقوع إصابات.

فيما أوردت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، أنه سمع دوي انفجار قوي في غلاف غزة، مشيرة الى أن الأمر قيد المراجعة.