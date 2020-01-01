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رئيس الوزراء الماليزي:خطة ترامب لا تأتي بحل من أجل اقامة دولة فلسطينية

السبت 08 فبراير 2020 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الماليزي:خطة ترامب لا تأتي بحل من أجل اقامة دولة فلسطينية


كوالالمبور /سما/

جدد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، رفض بلاده لـ"صفقة القرن" المزعومة للسلام في الشرق الأوسط، وأكد أن بلاده ستوصل دعم فلسطين دائما.

جاء ذلك في كلمة، خلال افتتاح مؤتمر برلمانيون من أجل القدس، الذي تستضيفه العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ولفت مهاتير إلى أن الخطة التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اسرائيل، لا تأتي بأي حل من أجل اقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف" ماليزيا تعتبر هذا العرض غير مقبول ومجحف للغاية، فالخطة المذكورة تقدم مدينة القدس المقدسة لاسرائيل على طبق من ذهب، من أجل مفاقمة الوضع الراهن أكثر".

ورأى أن الخطة المزعومة للسلام، لن تجلب إلا مزيدا من الصراع إلى المنطقة.

وأردف "هذه الخطة لتحريض المليارات من الناس في العالم، وتم اعدادها من جانب واحد بصورة تامة، فلم تتم حتى استشارة فلسطين، الجانب الآخر المعني بهذا العرض".

ولفت إلى فشل الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية، ودعا الرأي العام العالمي إلى الحديث أكثر عن فلسطين.

وأكد أن الوقوف في وجه محاولات التقليل من أهمية القضية الفلسطينية، وعدم جعلها طي النسيان، مهمة ملقاة على عاتق "مواطني العالم".

وأردف مهاتير محمد:" ماليزيا ستواصل دعم فلسطين دائما".

وانطلق مؤتمر برلمانيون من أجل القدس في نسخته الثالثة بمشاركة نحو 500 سياسي من بلدان مختلفة، وكانت تركيا استضافت النسختين السابقتين من المؤتمر.

#مهاتير محمد #ماليزيا #صفقة القرن #دولة فلسطينية

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