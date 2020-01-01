وقفة في وارسو رفضا لـ"صفقة القرن"

وارسو /سما/

نظمت الجالية الفلسطينية ومناصرون بولنديون للسلام، اليوم السبت، وقفة وسط العاصمة البولندية وارسو، لدعم الشعب الفلسطيني ورفضا لـ"صفقة القرن" الأمريكية.

ورفع المشاركون في الوقفة الاعلام الفلسطينية وشعارات تندد بخطة ترمب باعتبارها تهدف لاستمرار الاحتلال، وتشكل غطاء لعملية الترانسفير التي تسعى حكومة الاحتلال لتطبيقها بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون في بيان وزع على الجمهور، إلى رفض "صفقة القرن" التي جرى اعدادها وخط حروفها الجانبين ألأمريكي والاسرائيلي ولم تأخذ بعين الاعتبار حقوق شعبنا الفلسطيني، وطالبوا بقيام الأمم المتحدة والعالم الحر برفض التغول الأمريكي على النظام الدولي، وتفعيل الحراك الدولي لحماية حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وتشكيل آلية دولية لكف يد الإدارة الأمريكية باعتبارها أعلنت انحيازها لصف الاحتلال باتخاذها مجموعة من الخطوات والقرارات لشطب الحقوق الفلسطينية، ومنها القدس وحق العودة، والتي تتنافى مع القرارات الدولية.