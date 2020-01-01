  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات والصفدي يبحثان آخر مستجدات القضية الفلسطينية

السبت 08 فبراير 2020 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات والصفدي يبحثان آخر مستجدات القضية الفلسطينية


عمان /سما/

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في ضوء طرح الولايات المتحدة خطتها للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" التي رفضتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد عريقات تثمين دولة فلسطين مواقف الأردن الثابتة التي يقودها الملك عبدالله الثاني في دعم الحق الفلسطيني، وشدّد على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية.

من جانبه، أكد الصفدي خلال اللقاء موقف المملكة الثابت في دعم الأشقاء في سعيهم للحصول على جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 على أسس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

كما أكد الصفدي استمرار التشاور تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، والرئيس محمود عباس في العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وينهي الصراع لتنعم المنطقة بالأمن والاستقرار.

#صائب عريقات #ايمن الصفدي #فلسطين #الاردن #منظمة التحرير

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي يقترح خيارين تجاه حماس في غزة لا ثالث لهما

حالة الطقس : المنخفض الجوي يتعمق اليوم و"الأرصاد" تحذر

أطلق النار من 40 مترًا .. تفاصيل جديدة عن عملية رام الله

وزير الحرب الاسرائيلي لـ"حماس": تقديم تسهيلات لغزة مقابل وقف إطلاق الصواريخ والبالونات

كاتب إسرائيلي : روسيا تتعلم من حماس فن التفاوض

"عرس للشواذ" في موريتانيا يثير جدلا .. والسلطات تتدخل! (فيديو)

بسبب مشروع "صفقة القرن".. تونس تعفي مندوبها من مهامه بمجلس الأمن

الأخبار الرئيسية

فتوح

فتوح يتحدث عن سبب زيارة غزة ويؤكد طلبنا من حماس أن يكون هناك لقاء بيننا وننتظر جوابهم

3

تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل تهريب الصواريخ لغزة وتطويرها وعمليات تجريبها وإطلاقها

هآرتس: عملية عسكرية في غزة خطرها أكبر من فوائدها المتوقعة.. ونتنياهو يتجاهل الوضع بالقطاع!

ابو عيطة

فتح: العلاقات مع الادارة الامريكية منقطعة وضغوط جمة تمارس بكل الوسائل لتمرير صفقة القرن

3866519101581064148

البرهان : استخرت الله قبل لقاء نتنياهو ولم أشعر بالرهبة عند مصافحته و تناولنا الطعام معًا