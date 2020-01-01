عريقات والصفدي يبحثان آخر مستجدات القضية الفلسطينية

عمان /سما/

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في ضوء طرح الولايات المتحدة خطتها للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" التي رفضتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد عريقات تثمين دولة فلسطين مواقف الأردن الثابتة التي يقودها الملك عبدالله الثاني في دعم الحق الفلسطيني، وشدّد على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية.

من جانبه، أكد الصفدي خلال اللقاء موقف المملكة الثابت في دعم الأشقاء في سعيهم للحصول على جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمها حقهم في الحرية والدولة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 على أسس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

كما أكد الصفدي استمرار التشاور تنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، والرئيس محمود عباس في العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وينهي الصراع لتنعم المنطقة بالأمن والاستقرار.