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معايعة تفتتح المعرض الأول للصناعات الوطنية الفندقية

السبت 08 فبراير 2020 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
معايعة تفتتح المعرض الأول للصناعات الوطنية الفندقية


بيت لحم / سما /

 افتتحت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، اليوم السبت، المعرض الأول للصناعات الوطنية الفندقية  HOTEX 2020، في مدينة بيت لحم، بالتعاون بين الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وجمعية الفنادق العربية.

وحضر حفل الافتتاح رئيس بلدية بيت لحم  أنطون سلمان، ونائب محافظ بيت لحم محمد طه، وعدد كبير من مؤسسات القطاع السياحي الفلسطيني والشخصيات الرسمية.

وأكدت معايعة أهمية هذا المعرض في تسليط الضور على القدرات الوطنية في مجال انتاج الصناعات الوطنية الفندقية، مبينة أنه أرضية مهمة في اطلاع كافة مؤسسات القطاع السياحي بشكل عام والفندقي بشكل خاص على أهم المنتجات الصناعية التي تهم القطاع السياحي.

وتحدثت الوزيرة عن أهمية التعاون بين كافة القطاعات الوطنية، لضمان أفضل استفادة على المستوى الوطني والمحلي من خلال استخدام المنتجات الوطنية لدى القطاع السياحي الفلسطيني بشكل عام والقطاع الفندقي بشكل خاص، ما سيساهم في زيادة الطلب وزيادة الإنتاج على هذه المنتجات ويوفر فرص عمل إضافية وسيحقق نمو في الناتج القومي المحلي.

واستمعت معايعة لشرح من ممثلي الشركات الوطنية المشاركين في المعرض عن كيفية التصنيع ومستوى الجودة العالي الذي تتمتع به المنتجات الصناعية الوطنية.

بدوره، أشار رئيس جمعية الفنادق الياس العرجا إلى أن المعرض يحتضن أكثر من 26 شركة وطنية تعمل في مختلف المجالات اللازمة للقطاع الفندقي، ما يوفر شراكة حقيقية ما بين القطاعات الوطنية.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل أهمية المعرض في توفير الأرضية اللازمة للشراكة ما بين القطاع الصناعي والسياحي، ما يشكل فرصة لتكثيف العلاقات والتعاون المشترك.

#بيت لحم #رولا معايعة #وزارة السياحة

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