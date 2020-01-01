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الحملة الوطنية: آلاف الطلبة مهددين بالطرد من الجامعة الإسلامية بغزة

السبت 08 فبراير 2020 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحملة الوطنية: آلاف الطلبة مهددين بالطرد من الجامعة الإسلامية بغزة


غزة / سما /

 استنكرت "الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية يوم السبت،  القرار المجحف الذي اتخذته إدارة الجامعة الإسلامية بغزة والقاضي بأجبار الطلبة دفع كافة المستحقات المالية المتراكمة عليهم مع وجوب دفع الحد الأدنى للفصل الدراسي الجديد.

وأعربت الحملة الوطنية عن رفضها القرار جملة وتفصيلا، داعية إدارة الجامعة بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي سيحرم آلاف الطلبة من حقهم في التعليم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع لا سيما في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. 

من جانبه وصف رامي محسن المتحدث بإسم  الحملة الوطنية قرار الجامعة الإسلامية بـ "إجراء غير مدروس وتعسفي بحق مستقبل الطلبة وذويهم والمجتمع ككل".

وأشار، إلى أن القرار سيحرم آلاف الطلبة من التسجيل للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي لسنة 2020 نظرا لعدم قدرتهم علي دفع الحد الأدنى للفصلرالدراسي  والمستحقات المالية السابقة.

#الجامعة الإسلامية #غزة #الطلبة #الحملة الوطنية

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