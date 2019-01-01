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"هآرتس": إسرائيل ستمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن من "الأحد"

السبت 08 فبراير 2020 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هآرتس": إسرائيل ستمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن من "الأحد"


القدس المحتلة / سما /

 قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت، منع السلطة الفلسطينية من تصدير المنتجات الزراعبر الأردن.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّ "اسرائيل قررت منع السلطة الفلسطينية من تصدير منتجاتها عبر الأردن بدءاً من يوم "الأحد"، مشيرةً إلى أنّ هذا التقييد سيؤدي لتفاقم  الصراع الاقتصادي بينهما.

واعتبرت الصحيفة العبرية، أنّ هذا تصعيد في الصراع الاقتصادي الأخير بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيثُ قامت الهيئة بتصدير سلع زراعية بقيمة 502 مليون شيكل في عام 2019م.

ونوّهت, إلى أنّ مكتب الجمارك الفلسطيني بلّغ التجار يوم "الجمعة"، بأنه تلقى أمرًا من الجانب الإسرائيلي بعدم إجراء أي تنسيق للسلع الزراعية اعتبارًا من يوم الأحد.

وسيشمل المنع، الفواكه والخضروات وزيت الزيتون والتمر، فيما وصف مسؤول فلسطيني بارز مع تفاصيل قرار حظر التصدير بأنه "يؤدي إلى تفاقم الحرب الاقتصادية والسياسية ضد الفلسطينيين".

وأشار المسئول الفلسطيني، إلى أنّه "في الأجواء الحالية، لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر والإحباط".

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