فتوح يتحدث عن سبب زيارة غزة ويؤكد طلبنا من حماس أن يكون هناك لقاء بيننا وننتظر جوابهم

غزة / سما /

كشف روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عن موعد لقاء وفد فتح الذي وصل قطاع غزة الجمعة ، مع حركة " حماس "، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية لمواجهة " صفقة ترامب ".

وقال فتوح في تصريحات لـ "إذاعة صوت فلسطين": طلبنا من حماس أن يكون هناك لقاء بيننا وننتظر جوابهم، موضحا أن المواقف إيجابية لغاية اللحظة.

وأضاف : "جئنا أيضا بمهمة داخلية فتحاوية، لأنه لنا برنامجنا الحركي وهم لهم برنامجهم. حينما تسمح الظروف. بالتأكيد سيكون اللقاء بيننا وبينهم غدا أو بعد غد".

وتابع فتوح : "نحن الآن على تواصل مع جميع الأطياف السياسية الفلسطينية وحركة حماس، وإن شاء الله قريبا يكون بيننا لقاءات من أجل الحوار حول كيفية مواجهة خطة ترامب نتنياهو، ونضع لها البرامج السياسية المطلوبة بعيدا عن المناكفات والتجاذبات السابقة".

وأردف : "نتحرك باتجاه أن يكون هناك وحدة حراك ميداني فلسطيني لمواجهة صفقة العصر"، مبينا أن الحراك الشعبي على الميدان ربما يزيل الكثير من الضبابية التي تخيم الآن على العلاقات الفلسطينية الفلسطينية.

وحول موعد زيارة وفد منظمة التحرير إلى قطاع غزة، ذكر فتوح أن ذلك تحدده اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وفي سياقٍ متصل، شدد فتوح على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء كل أنواع التباعد والفرقة والانقسام، ثم تأتي الدائرة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي.

وبحسب فتوح، فإنه إذا اكتملت هذه الدائرة بشكل صحيح نقول لن تمر الصفقة ولن ترى النور، لافتا إلى أهمية الحراك في الشارع الفلسطيني لتوجيه رسالة للمجتمع الدولي للتأكيد على رفض الصفقة.