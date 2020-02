بالبث المباشر: جندي تايلاندي يقتل ويصيب العشرات ويتحصن بمجمع تجاري

قتل جندي تايلاندي 17 شخصا على الأقل فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة، في إطلاق نار عشوائي بث وقائعه مباشرة على فيسبوك، وفق ما أفادت هيئات طوارئ، اليوم السبت، بينما لا يزال المهاجم محاصرا داخل مجمع تجاري.

ووفق للأنباء الأولية، أطلق الجندي النار أولا على قائده وجنديين آخرين في القاعدة التي يخدمها بعدها، قبل أن يسرق سيارة جيبٍ عسكرية ويهرب بها.

وفي وقت لاحق، أطلق الجندي ذاته النار على في أحد الطرق المؤدية لمركز تجاريّ، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاصٍ آخرين ومن ثم أطلق النار على نفسه.

BREAKING: Heavy gunfire erupts at shopping mall in Thai city of Nakhon Ratchasima; reports of 'many' dead pic.twitter.com/mtQRGR0iid