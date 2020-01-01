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إصابة شابين برصاص الاحتلال وعشرات حالات الاختناق في مواجهات غرب قفين

السبت 08 فبراير 2020 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شابين برصاص الاحتلال وعشرات حالات الاختناق في مواجهات غرب قفين


طولكرم / سما /

 أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت، مساء اليوم السبت، بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة قفين شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب تشييع جثمان الشهيد بدر نضال نافلة-هرشة، ومواراته الثرى في مقبرة البلدة الغربية، حيث كثفت قوات الاحتلال من دورياتها في محيط الجدار وأطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الفخذ، وآخر بالصدر، وتم نقل الأخير إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم لتلقي العلاج.

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