وقفة أمام المؤسسات الأوروبية في بروكسل تنديدا بـ"صفقة القرن"

بروكسل /سما/

شارك أبناء الجالية الفلسطينية، ومناصرون وبرلمانيون بلجيكيون، في وقفة احتجاجية تنديدا بـ"صفقة القرن" أمام المؤسسات الأوروبية وسط العاصمة بروكسل.

وطالب المشاركون خلال الوقفة، الاتحاد الاوروبي باتخاذ موقف جادة ضد المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون الشعارات المنددة بـ"صفقة القرن"، مؤكدين حق شعبنا الفلسطيني في العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وطالبوا الاتحاد الاوروبي بلعب دور فعال إلى جانب المجتمع الدولي، لتطبيق القرارات الشرعية الدولية وعدم الانحياز لإسرائيل، وإقامة سلام عادل مبني على العدالة والمساواة، في ظل ما تسعى له الإدارة الأميركية من تصفية القضية الفلسطينية.