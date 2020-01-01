أبو سيف: الوقوف مع القدس واجب قومي عربي

الدار البيضاء /سما/

قال وزير الثقاقة عاطف أبو سيف إن الوقوف مع القدس هو واجب قومي عربي في الأساس، لا سيما أمام محاولات سرقة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من العرب ومنحها لدولة الاحتلال، وأن الوجود في القدس بحد ذاته كفاح ونضال.

جاء ذلك خلال مشاركة أبو سيف في ندوة حول "حضور المغاربة في القدس: الرموز والدلالات" في المملكة المغربية، اليوم السبت، على هامش معرض الكتاب في الدار البيضاء، بتنظيم وكالة بيت مال القدس بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية.

وأكد أبو سيف ضرورة رفض ما تسمى "صفقة القرن" وأن الحق الفلسطيني لا يتجزأ ولا يمكن أن يكون من دون القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.

وأكد عمق العلاقة الفلسطينية المغربية من خلال المواقف الثابتة للعاهل المغربي وحكومته التي تقول إن فلسطين أرض عربية وإننا كلنا كعرب نقف صفا واحدا للدفاع عن العروبة والحق الفلسطيني.

وأضاف ان القدس تشكل درة المدن العربية لما لها من مكانة دينية وتاريخية، فهي تستحق منا الكثير من تسليط الضوء على ما تعانيه المدينة المقدسة من انتهاكات لأن هذه المدينة هي مدينة العرب جميعا.