  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هآرتس: عملية عسكرية في غزة خطرها أكبر من فوائدها المتوقعة.. ونتنياهو يتجاهل الوضع بالقطاع!

السبت 08 فبراير 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: عملية عسكرية في غزة خطرها أكبر من فوائدها المتوقعة.. ونتنياهو يتجاهل الوضع بالقطاع!


القدس المحتلة / سما /

قال محلل إسرائيلي إن على الجيش الإسرائيلي ألا ينفعل أكثر من اللازم في الرد على إطلاق الصواريخ والبالونات من قطاع غزة.
 
وأضاف المحلل في صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هرئيل، أن اعتبارات الحكومة واضحة. لقد بقيت ثلاثة أسابيع ونصف على موعد الانتخابات، وفي هذه الأثناء، طالما لا يوجد هناك مصابون كثر في الطرف الإسرائيلي، فإن عملية عسكرية في القطاع يكتنفها خطر أكبر من الفائدة المتوقعة منها.
 
وتابع "بلغة الاقتصاد، التفضيل الظاهر لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو معروف منذ سنوات، فهو حذر في كل ما يتعلق بالقطاع، ولا يسارع إلى التورط في حرب ليس لها هدف واضح بالنسبة له، بل لها ثمن كبير معروف مسبقاً".
 
وبحسب هرئيل فإن "المشكلة هي أن كل ذلك على الأغلب لا يتم قوله بشكل علني أمام الجمهور، وأقل من ذلك، لسكان بلدات غلاف غزة المكشوفين للتنكيل النفسي المتواصل، وعلى الأغلب يوجد تهديد على حياتهم".
 
وأكمل المحلل السياسي قوله "نتنياهو يقلل من تصريحاته مؤخراً عن الوضع في غزة. ووزير الجيش نفتالي بينيت الذي وعد بتغيير السياسة تجاه القطاع عند تسلمه لمنصبه، كان منشغلاً هذا الأسبوع بزيارة عمل أولى، مهمة بحد ذاتها، في البنتاغون".
 
ويرى المحلل في صحيفة هآرتس، أن صمت الحكومة اعتبر تجاهلاً واضحاً لمشكلات (المواطنين). وفي بداية الأسبوع، استغل رئيس الحكومة حساباته عبر الشبكات الاجتماعية لإرسال التهنئة للفائزة في مسابقة “النجم القادم لليروفيجين”، والتشاجر مع أعضاء “أزرق أبيض”، وإحياء الذكرى الـ23 على موت 73 جندياً إسرائيلياً في تحطم المروحيات، ونشر توجيهاته للمحققين في المعهد البيولوجي للمساعدة على إيجاد طعم لفيروس كورونا.
 
واعتبر هرئيل أن سياسة نتنياهو في القطاع بقيت على حالها: الاحتواء بكل ثمن، الذي يغطي على هذه السياسة بتصريحات قتالية، وصمت مدو أو خطوات جُرّب معظمها في السابق.

#نتنياهو #بينت #عملية عسكرية #قطاع غزة #الجيش الإسرائيلي #الانتخابات الاسرائيلية #غلاف غزة #مستوطنات الغلاف

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي يقترح خيارين تجاه حماس في غزة لا ثالث لهما

أطلق النار من 40 مترًا .. تفاصيل جديدة عن عملية رام الله

حالة الطقس : المنخفض الجوي يتعمق اليوم و"الأرصاد" تحذر

وزير الحرب الاسرائيلي لـ"حماس": تقديم تسهيلات لغزة مقابل وقف إطلاق الصواريخ والبالونات

"عرس للشواذ" في موريتانيا يثير جدلا .. والسلطات تتدخل! (فيديو)

بسبب مشروع "صفقة القرن".. تونس تعفي مندوبها من مهامه بمجلس الأمن

فيديو : ماذا فعل مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي بـ "صفقة القرن"؟

الأخبار الرئيسية

3

تقرير إسرائيلي يكشف تفاصيل تهريب الصواريخ لغزة وتطويرها وعمليات تجريبها وإطلاقها

ابو عيطة

فتح: العلاقات مع الادارة الامريكية منقطعة وضغوط جمة تمارس بكل الوسائل لتمرير صفقة القرن

3866519101581064148

البرهان : استخرت الله قبل لقاء نتنياهو ولم أشعر بالرهبة عند مصافحته و تناولنا الطعام معًا

كاتب إسرائيلي : روسيا تتعلم من حماس فن التفاوض

عالول

العالول : خطة ترمب وصفة لدولة الفصل العنصري ويستبعد اندلاع صراع حول خلافة الرئيس