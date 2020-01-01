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"حماس" تعلق على إلقاء الغانم "صفقة القرن" بسلة المهملات..

السبت 08 فبراير 2020 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تعلق على إلقاء الغانم "صفقة القرن" بسلة المهملات..


غزة / سما /

عقبت حركة "حماس" مساء اليوم السبت، على إلقاء رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لـ"صفقة القرن" بسلة المهملات.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي، إن ما فعله الغانم بإلقاء نسخة من "صفقة القرن" في سلة القمامة في اجتماع الاتحاد البرلماني الطارئ يمثل حال امتنا الرافضة للصفقة.

وأضاف: إلقاء الغانم لصفقة القرن بسلة النفايات يعبر عن الرأي العام لجماهير أمتنا العربية الرافضة للصفقة، والغاضبة من استهتار ترمب بمشاعر الأمة، وعدوانه على مقدساتها.

اقرا/ي ايضا: فيديو : ماذا فعل مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي بـ "صفقة القرن"؟

يذكر أن رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم، أكد أن الخطة الأمريكية التي صاغها الرئيس دونالد ترمب برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مكانها الطبيعي سلة القمامة.

وألقى الغانم، في ختام كلمته بالاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة الاردنية عمان لدعم القضية الفلسطينية، أوراق طبعت عليها خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن" في سلة القمامة.

وتابع: "هذا مكانها الطبيعي هنا" 

#حماس #مرزوق الغانم #مجلس الامة الكويتي #صفقة القرن #قطاع غزة #البرلمان العربي

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