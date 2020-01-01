الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاحد

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة صباح اليوم السبت، آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد.

وقالت الداخلية إن السفر غدًا سيكون الحافلتين الثالثة، والرابعة حتى الرقم (100) من كشف (2020/4).

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وأشارت إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، فيما يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.