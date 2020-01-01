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"النجاح" تشارك باليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في جامعتي القدس وبيت لحم

السبت 08 فبراير 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النجاح" تشارك باليوم الإرشادي لطلبة الثانوية العامة في جامعتي القدس وبيت لحم


نابلس / سما /

شاركت جامعة النجاح الوطنية في إطلاق فعاليات الأيام الارشادية لطلبة الثانوية العامة التي نظمتها وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تعريف طلبة الثانوية العامة على الجامعات الفلسطينية والبرامج الأكاديمية التي تطرحها، إضافة إلى إرشادهم لاختيار التخصصات المناسبة التي يحتاجها سوق العمل، والتي تتواءم مع قدراتهم وميولهم.

وأطلقت الفعاليات من جامعة القدس (ابو ديس)، بحضور وزير التعليم العالي، الدكتور موسى أبو مويس، وبمشاركة أكثر من 20 مؤسسة تعليمية، وتلاها عقد اليوم الثاني للإرشاد في جامعة بيت لحم.

ومثَّل جامعة النجاح جلال سلمان، منسق الأنشطة والفعاليات في دائرة العلاقات العامة، وخالد مفلح، مدير مكتب متابعة شؤون طلبة الداخل بالجامعة، حيث قدما للطلبة تعريفاً شاملاً بالتخصصات والبرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة، كما جرى الرد على استفساراتهم.

وتوافد على زوايا الجامعات أكثر من 5000 طالب وطالبة من ضواحي القدس وبيت لحم.

هذا وستشارك جامعة النجاح في الأيام الارشادية التي ستنظم في جامعات بيرزيت، والخليل، والجامعة العربية الأمريكية، وجامعة الاستقلال، وجامعة القدس المفتوحة في قلقيلية، وفلسطين التقنية (خضوري)، وجامعة بوليتكنك فلسطين.

وتستعد النجاح لاستضافة يوم مماثل لإرشاد طلبة الثانوية العامة في الثاني عشر من الشهر الجاري.

#جامعة النجاح #نابلس #طلبة

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