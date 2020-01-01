  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أعضاء كنيست: الهجمات الفلسطينية الاخيرة نتيجة لتصريحات نتنياهو عن الضم

السبت 08 فبراير 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعضاء كنيست: الهجمات الفلسطينية الاخيرة نتيجة لتصريحات نتنياهو عن الضم


القدس المحتلة / سما /

 اعتبر أعضاء كنيست إسرائيليون، اليوم السبت، الهجمات التي نفذها فلسطينيون في الأيام الأخيرة ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين أنها "نتيجة واضحة ومباشرة لتصريحات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل حول ضم المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية".

وقال عومر بارليف من حزب العمل، إن هذه الموجة من الهجمات هي نتيجة مباشرة لإعلان نتنياهو غير المسؤول بأنه سيضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأشار خلال حدث جفعتايم الثقافي- كما نقلت عنه قناة "ريشت كان" العبرية، إلى أن إعلان الخطة الأميركية كان بمثابة إنذار لإمكانية وقوع مثل هذه الهجمات، وأن تصريحات نتنياهو حول الضم كانت النتيجة المباشرة التي دفعت الفلسطينيين لمثل هذه الهجمات.

واتهم نتنياهو ومنافسه بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، بأنهما يمتلكان نفس البرنامج ويطبقان خطة واحدة، وأنه لا فرق بينهما.

وقال: "غانتس وحزبه يتصرفان كالحرباء، ويغيرون ألوانهم حسب الأجواء" في إشارة منه لتغيير موقف الحزب من قضية الضم وقبوله الخطة الأميركية على الرغم من معارضتها سابقًا.

من جانبه قال إيتسيك شمولي، من قيادات حزب العمل وعضو الكنيست عنه، إن "تصريحات الضم المتهورة من قبل نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين أثارت توترات غير ضرورية وزادت من الحوادث الأمنية بشكل كبير".

واتهم، نتنياهو بأنه انفصل عن واقع حياة الإسرائيليين، وأنه يبحث فقط عن مصالحه الشخصية، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بما يعيشه المستوطنون في محيط غزة وفي الضفة الغربية وحتى الاسرائيليون في تل أبيب أو حيفا.

#الكنيست #غانتس #نتنياهو #ضم الضفة #الضفة الغربية #صفقة القرن #عومر بارليف

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن تفاصيل فضيحة هزت اوساط تل ابيب.. بطلها وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون

جنرال إسرائيلي يقترح خيارين تجاه حماس في غزة لا ثالث لهما

أطلق النار من 40 مترًا .. تفاصيل جديدة عن عملية رام الله

وزير الحرب الاسرائيلي لـ"حماس": تقديم تسهيلات لغزة مقابل وقف إطلاق الصواريخ والبالونات

حالة الطقس : المنخفض الجوي يتعمق اليوم و"الأرصاد" تحذر

"عرس للشواذ" في موريتانيا يثير جدلا .. والسلطات تتدخل! (فيديو)

إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية الى العالم

الأخبار الرئيسية

هآرتس: عملية عسكرية في غزة خطرها أكبر من فوائدها المتوقعة.. ونتنياهو يتجاهل الوضع بالقطاع!

ابو عيطة

فتح: العلاقات مع الادارة الامريكية منقطعة وضغوط جمة تمارس بكل الوسائل لتمرير صفقة القرن

3866519101581064148

البرهان : استخرت الله قبل لقاء نتنياهو ولم أشعر بالرهبة عند مصافحته و تناولنا الطعام معًا

كاتب إسرائيلي : روسيا تتعلم من حماس فن التفاوض

عالول

العالول : خطة ترمب وصفة لدولة الفصل العنصري ويستبعد اندلاع صراع حول خلافة الرئيس