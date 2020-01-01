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الاحتلال يغلق بوابة عزون

السبت 08 فبراير 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق بوابة عزون


قلقيلية / سما /

 أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة عزون الشمالي (المطل على الطريق الالتفافي رقم 55)، ومنعت دخول المواطنين.

واكد مواطنون، أن جيش الاحتلال اغلق البوابة منذ يوم امس الجمعة بعد مواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد الشرطي طارق بدوان، واقتحام جيش الاحتلال البلدة وسط اطلاق كثيف للاعيرة المطاطية والمعدنية وقنابل الغاز، ما اسفر عن اصابة عشرات المواطنين.

يشار ان بلدة عزون محاطة بعدة بوابات اقامها جيش الاحتلال، منها البوابة الرئيسية المقامة على المدخل الشمالي، والبوابة الواقعة اسفل الجسر القريب من البوابة الشمالية، والبوابة الشرقية المغلقة، والبوابة الغربية المقامة قرب مدخل عزبة الطبيب، اضافة الى بوابات زراعية.

#قلقيلية #عزون #الاحتلال

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