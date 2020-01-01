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اشتية يشارك نيابة عن عباس في قمة الاتحاد الإفريقي

السبت 08 فبراير 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يشارك نيابة عن عباس في قمة الاتحاد الإفريقي


رام الله / سما /

 أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت أن رئيس وزرائها محمد اشتية سيشارك نيابة عن الرئيس محمود عباس في قمة الاتحاد الإفريقي الـ 33، التي تنطلق غدا الأحد في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وذكر بيان صادر عن الحكومة أن اشتية سيلقي كلمة فلسطين في القمة التي تعقد عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا خطته للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأوضح البيان أن اشتية سيشرح في كلمته أمام القمة الإفريقية أبعاد ومخاطر الخطة الأمريكية، إضافة إلى التأكيد على العلاقة الوطيدة بين فلسطين والدول الإفريقية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن قمة الاتحاد الإفريقي من الممكن ان تخرج بـ "إعلان قوي وواضح يعكس الموقف الإفريقي الثابت المساند للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، خاصة أن دول الاتحاد الإفريقي أعلنت رفضها للخطة الأمريكية".

وكان ترامب أعلن في 28 من الشهر الماضي خطته المثيرة للجدل في الشرق الأوسط، التي رفضها الفلسطينيون بشدة.

#اشتيه #الرئيس عباس #قمة الاتحاد الإفريقي #صفقة القرن

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