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محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة بشأن جثته!

السبت 08 فبراير 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة بشأن جثته!


وكالات / سما /

كشفت محامية أسرة محمد الموسى، القتيل المقتحم فيلا الفنانة اللبنانية نانسى عجرم في لبنان، عن مفاجأة بشأن جثته، بعد مرور ما يقرب من شهر على وقوع الحادثة.

وقالت المحامية رهاب البيطار، إن جثمان القتيل لم يدفن حتى الآن، وأن الجثة ما زالت بالثلاجة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وغردت البيطار عبر حسابها على موقع "تويتر": "توضيحا لما ورد سابقا، ومنعا لأي غلط، فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية، وأنا إحدى عضواتها، أي مبلغ لحد الآن".

وأضافت: "وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهن سيساهمن بتكاليف الدفن، هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة".

وتابعت محذرة في تغريدة أخرى: "بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى، فأنني سأقاضي أي وسيلة إعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر".

​يشار أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

ووفقا لما نقلته صحيفة "سبق" عن قناة "إل بي سي"، كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.

يشار إلى أن نانسي عجرم، تبدأ نشاطها الفني بعد حادثة قتيل فيلتها، باحتفالها بعيد الحب في مصر، وذلك يوم 28 فبراير/ شباط الجاري، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لجمهور نانسي عجرم على "إنستغرام".

كما تحيي نانسي عجرم حفلا في جدة يوم 2 أبريل/ نيسان، إضافة إلى تصوير الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس كيدز"، وذلك يوم 7 مارس/ آذار المقبل.

 
#نانسي عجرم

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