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فيديو.. نيشان على الهواء: "أحقر ناس بيحكمونا"!

السبت 08 فبراير 2020 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. نيشان على الهواء: "أحقر ناس بيحكمونا"!


وكالات / سما /

أثار انتشار مقطع فيديو للإعلامي اللبناني نيشان على مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة إثر انتقاده الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان.

وتناقل متابعون فيديو مقتطع من حلقة من برنامج “أنا هيك” الذي يقدمه نيشان، حيث تناول الأزمة الاقتصادية التي يعانيها اللبنانيون وتحدث عن عدم تمكنهم من الحصول على مدخراتهم ورواتبهم من المصارف بسهولة.

وانفعل الإعلامي على الهواء حيث أشار إلى أنه لم يتمكن من استخدام بطاقة الائتمان الخاصة به خارج لبنان مشيرا إلى أنه شعر بالذل.

ووصف القائمين على السلطة في بلده بأنهم “أحقر ناس”. وأضاف: “أحقر طبقة سياسية بتحكمنا، أحقر ناس بيحكمونا، من أكثر الناس حقارة”.

#نيشان

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