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طبيب يعتدي جنسيا على 90 مريضة !

السبت 08 فبراير 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب يعتدي جنسيا على 90 مريضة !


وكالات / سما /

أدين طبيب بريطاني بارتكاب 90 حالة إعتداء جنسي على عدد من النساء اللواتي ترددن على عيادته من أجل إجراء فحوص طبية.

قضت محمكة بريطانية بسجن الطبيب مانيش شاه، 15 عاما بعد ارتكابه لعدد من حالات الإعتداء الجنسي وصل عددها لـ90 حالة مستغلا وضعه المهني.

ووصفت القاضية آن مولينوكس الطبيب، بأنه أتقن فن الخداع مستغلا وضعه المهني، ليقوم بإختلاق قصص سببت الخوف لدى هؤلاء النساء.

وبحسب مانشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الجمعة 7 فبراير/شباط، فإن الطبيب استغل الوضع الصحي للممثلة الأمريكية انجلينا جولي لإخافة مريضاته بشأن وضهن الصحي.

حيث استطاع إقناع مريضاته بإجراء فحوص غير ضرورية بين مايو/أيار 2009، و يونيو/حزيران 2013.

ووصل عدد ضحاياه أثناء عمله في لندن الى 23 امرأة بالإضافة لفتاة في الخامسة عشر، كما وأدين بارتكاب 18 اعتداء جنسي آخر في عام 2018.

كما وأدين بارتكاب 25 اعتداء جنسي في مركز "ماوني" الطبي.

هذا وكانت إحدى ضحاياه قد أدلت بشهادة في المحكمة تحدثت فيها على أن الطبيب روى لها قصة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي وكيف أنها أجرت عملية وقائية واستأصلت ثدييها، خوفا من السرطان، ثم سأل المريضة ما إذا كانت ترغب في أن يفحص ثدييها.

من جهته الطبيب قال بأن ما فعله جاء ضمن إجراءات "الطب الوقائي".

#طبيب

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