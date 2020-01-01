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البرهان : استخرت الله قبل لقاء نتنياهو ولم أشعر بالرهبة عند مصافحته و تناولنا الطعام معًا

السبت 08 فبراير 2020 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرهان : استخرت الله قبل لقاء نتنياهو ولم أشعر بالرهبة عند مصافحته و تناولنا الطعام معًا


وكالات

كشف رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان عن تفاصيل عن اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين الماضي.

وقال البرهان في حوار مع موقع "تاسيتي نيوز" السوداني: "لقد استخرت الله قبل السفر بفترة، أدعو الله في كل صلاة: (اللهم إن كان لنا في هذا الأمر خير يسره لنا.. وإن لم يكن فيه خير أصرفه عنا).

ودافع عن خطوته قائلًا: "إنها ستحمل الخير للسودان"، مجيبًا عن سؤال بهذا الصدد: "إن شاء الله… إن شاء الله… وكل همنا مصلحة السودان. نحن شايفين غيرنا، وحتى أصحاب القضية مستفيدين".

وحول ما إذا كان قد شعر برهبة عند مصافحة نتنياهو، أجاب: "لا. كنت عاديا جدا… صافحته. ثم بدأنا الحديث".

وبخصوص ما إذا كانا قد أكلا معًا، رد: "طبعا أكلنا سويا، على شرف دعوة من الرئيس الأوغندي، الطعام كان (بوفيه مفتوح)… كل واحد (شال) أكله على صحن بس جلسنا معا، أثناء الطعام".


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