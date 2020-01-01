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للحد من اضطرابات النوم.. ضوء النهار مهم لكبار السن

السبت 08 فبراير 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
للحد من اضطرابات النوم.. ضوء النهار مهم لكبار السن


وكالات / سما /

أوردت مجلة «سنيورين راتجيبر» الألمانية، أن ضوء النهار يتمتع بأهمية كبيرة لصحة كبار السن بصفة خاصة على المستويين الجسدي والنفسي، على حد سواء.

وأشارت المجلة المعنية بصحة كبار السن، إلى أن ضوء النهار يلعب دورًا مهمًا في ضبط إيقاع النهار والليل؛ ما يسهم في الحد من اضطرابات النوم.

كما يساعد ضوء النهار الجسم على بناء فيتامين «د» المعروف باسم «فيتامين الشمس»، والذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد ضوء النهار الجسم على إفراز هرمون «السيروتونين» المعروف باسم «هرمون السعادة»، ويحد من إفراز هرمون «الميلاتونين» المعروف باسم «هرمون التعب».

لذا ينبغي أن يحرص كبار السن على التنزه خلال النهار لمدة 15 إلى 30 دقيقة يوميًا من أجل التعرض لضوء الشمس.

#النوم #كبار السن #النهار

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