خامنئي: على إيران أن تصبح قوية لمواجهة "تهديدات العدو"

وكالات

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، اليوم السبت، أن على إيران أن تصبح قوية بما فيه الكفاية للانتهاء من "تهديدات العدو" وتجنّب اندلاع حرب.

وقال خامنئي أمام قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الإيراني وفق ما نقل التلفزيون الرسمي، "علينا أن نصبح أقوياء لتجنّب اندلاع حرب، أن نصبح أقوياء لإنهاء تهديدات العدو".

وأكد أنه "يجب أن تصبح البلاد قوية في كل المجالات وأحدها القطاع العسكري. لا نريد تهديد أحد (...) هذا ليس للتهديد، إنما لمنع التهديدات والحفاظ على أمن البلاد".

وكتب خامنئي، في تغريدة على "تويتر" باللغة الإنجليزية، أن "قواتنا الجوية التي لم يكن لديها الحقّ ولم يكن بإمكانها حتى تصليح أجزاء الطائرات (قبل الثورة الإسلامية عام 1979) باتت تصنّع طائرات". واعتبر أن "العقوبات هي حرفياً جرائم لكن يمكن تحويلها إلى فرص".

ومنذ اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية في بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير، تشهد العلاقات بين واشنطن وطهران توترا شديدا.

وردّت إيران عبر إطلاقها في الثامن من كانون الثاني/ يناير صواريخ بالستية، استهدفت قاعدتين جويتين تستضيفان جنود أميركيين في العراق من دون التسبب بسقوط قتلى.

وشكل ذلك التصعيد الأخير بين البلدين العدوين اللذين تدهورت علاقاتهما بشدة منذ الانسحاب الأميركي في أيار/ مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني.

وبعدها، أعادت الولايات المتحدة فرض سلسلة عقوبات اقتصادية جديدة على إيران في إطار حملة "ضغوط قصوى" على الجمهورية الإسلامية.

ورداً على هذا الانسحاب والعقوبات التي تخنق اقتصادها، تخلّت إيران عن تطبيق تعهدات أساسية كانت اتخذتها بموجب الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 في فيينا بين طهران والقوى العظمى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).