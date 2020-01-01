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اختراق حسابات تويتر على فيسبوك وماسنجر

السبت 08 فبراير 2020 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختراق حسابات تويتر على فيسبوك وماسنجر


وكالات / سما /

أكدت شركة تويتر يوم أمس الجمعة تعرض الحسابين الرسميين لموقع فيسبوك العملاق للتواصل الاجتماعي وتطبيق ماسنجر التابع له للاختراق.

وقال متحدث باسم تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الحسابين تعرضا للاختراق من خلال منصة ثالثة. وأضاف " فور علمنا بهذه المسألة أغلقنا الحسابين المخترقين ونعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتهما".

وكان حساب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي قد تعرض للاختراق في أغسطس/آب مما سمح لشخص غير مخول بإرسال تغريدات عامة من بينهما إهانات عنصرية وكلمات بذيئة لمتابعيه البالغ عددهم أربعة ملايين شخص قبل تأمين تويتر الحساب.

#ماسنجر #فيسبوك #تويتر

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