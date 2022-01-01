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باريس يغلق الباب في وجه ريال مدريد بشأن التعاقد مع مبابي

السبت 08 فبراير 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس يغلق الباب في وجه ريال مدريد بشأن التعاقد مع مبابي


وكالات / سما /

حسم باريس سان جيرمان موقفه بشكل نهائي من مسألة رحيل المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الشائعات العديدة التي تدور حول مستقبل اللاعب مؤخراً.

وازداد الحديث عن انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الآونة الأخيرة، وذلك بعد دخوله في خلاف جديد مع مدرب توماس توخيل أثناء استبداله في مباراة مونبيلييه، ورغم محاولة ليوناردو المدير الرياضي لتهدئة الأجواء، إلا أن الصحف العالمية ما زالت تتحدث إمكانية الرحيل.

ويعد ريال مدريد الوجهة المفضلة لمبابي في حال رحيله عن النادي الباريسي، وقد ألمح إلى ذلك في أكثر من مناسبة، بينما بات واضحاً إعجاب المدرب زين الدين زيدان باللاعب، والأمر نفسه ينطبق على الرئيس فلورنتينو بيريز.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، قرر رئيس باريس سان جيرمان عدم الاستماع لأي عروض من أجل مبابي خلال الصيف المقبل، سواء من ريال مدريد أو غيره.

وأوضحت الصحيفة المقربة من النادي الملكي أن خطة باريس سان جيرمان تعتمد على تجديد عقد مبابي الذي سينتهي عام 2022، وإن واصل اللاعب رفض التجديد، فلا مشكلة بالنسبة للنادي بالإبقاء عليه حتى نهاية عقده كما فعل من قبل مع أدريان رابيو، وهذا يعني رحيله بصفقة حرة في صيف 2022.

وأضاف التقرير أن مستقبل مبابي متوقف على المدرب القادم للفريق في ظل خلافاته المستمرة مع توماس توخيل، لكن النادي اتخذ موقفه النهائي بعدم بيعه بغض النظر سواء جدد العقد أم لم يجدد.

#كيليان مبابي #باريس سان جيرمان #ريال مدريد

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